Villingendorf "Villingendorf ist meine Heimat"

Schon am Morgen gratulierte die Rathausbelegschaft, u nd am Abend während der Sitzung ergriff Bürgermeister-Stellvertreter Karl-Heinz Wachter das Wort. Mit Stolz könne Bürgermeister Bucher zurückblicken, begann Wachter seine Laudatio. Verantwortungsvoll und umsichtig habe er die Geschäfte geführt, sich in der Gemeinde vorbildlich "voll und ganz eingebracht" und dies stets im freundlichen Umgang, bedankte er sich beim sichtlich gerührten Bürgermeister. Den Dank gab dieser gerne zurück.

Gemeinsam sei zielgerichtet gearbeitet worden, sodass er eine äußerst positive Bilanz bei stets geordneten Finanzen ziehen könne.

"Villingendorf ist meine Heimat", sagte Bucher. Er fühle sich wohl im Kreise der Bevölkerung, der Vereinsgemeinschaft und des Gemeinderats. Daher trete er auch gerne zur Wahl im Herbst 2018 wieder an und versprach, sich weiter mit ganzer Kraft für die positive Entwicklung in Villingendorf einzusetzen.