Villingendorf Verwirrung um 30er-Zone: Schilder falsch platziert?

Ein Kampf um jeden Meter, eine prognostizierte Zunahme des Schwerlastverkehrs um 40 und des Autoverkehrs um zehn Prozent, aggressive Autofahrer und gefährdete Schulkinder – lange und vehement wurde für eine 30er-Zone in der Hauptstraße argumentiert.

Seit dem 4. Juni stehen die entsprechenden Schilder nun und weisen eine 30er-Zone von der Gemeindeverwaltung bis zum Gebäude Hauptstraße 27 aus. Diese ist beschränkt auf die Zeit von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr. Damit soll vor allem der Bereich der Schule geschützt werden.

Doch in den sozialen Netzwerken werden die Schwachstellen der Regelung bereits aufgedeckt. So merkt eine Person an, dass die Autofahrer, die aus der Oberen Gasse auf die Hauptstraße einbiegen und Richtung Rottweil fahren, das 30er-Schild überhaupt nicht sehen können, da dieses bereits ein Stück weiter vorne Richtung Herrenzimmern steht. "Im größten Recht fahre ich dann mit 50 an der Schule durch und bin im Falle einer Kontrolle 20 zu schnell", merkt der Facebook-Benutzer an und weist zudem auf das Auflöseschild hin, das am Ende der Oberen Gasse die Tempobeschränkung noch extra aufhebt. Was passiert nun im Fall einer Radarkontrolle?