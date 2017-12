Villingendorf. Eine 67-jährige Autofahrerin hat in Villingendorf am Montag gegen 17.45 Uhr beim Abbiegen eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Die motorisierte Frau war auf der Hauptstraße unterwegs und wollte nach links in die Teufenstraße fahren. Hierbei übersah sie laut Polizei eine 54-jährige, dunkel gekleidete Fußgängerin, die gerade dabei war, die Teufen­straße zu überqueren. Die Frau wurde erfasst, von der Motorhaube aufgeladen und auf die Fahrbahn geschleudert. Hierbei wurde sie schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Die Polizei in Rottweil sucht nach Zeugen des Unfalls, Telefon 0741/47 70.