Bösingen/Herrenzimmern/Villingendorf/Wellendingen/Wilflingen/Böhringen (apf). Es gibt Lichtblicke allüberall. Keine Frage. Beim Gang durch Ortschaften um Rottweil herum erfreuen Weihnachtsbeleuchtungen vielerlei Art und bieten einen kleinen Ausgleich für fehlende Präsenzgottesdienste. Wer dennoch an und in die Kirche geht, staunt über Krippen wie in Herrenzimmern und Bösingen. In Böhringen erfreut eine Krippe im Garten eines Hauses so manchen Spaziergänger. Einen Höhepunkt bietet Villingendorf. In einer der vier Ortsdurchfahrten lässt ein Arrangement nahezu keine Wünsche an einen Weihnachtstraum offen. Aber auch dezentere Kulissen wie in der Ortsmitte von Wilflingen, Wellendingen, Bösingen und Herrenzimmern vermittelt einen Eindruck von dem Wunder in einer Winternacht.