Villingendorf. In bewährter Tradition schmückt in Villingendorf ein Maibaum während des Wonnemonats die Dorfmitte. Die Aufstellung des Baums sei jedes Jahr eine eindrucksvolle Darbietung, die ohne fleißige Helfer im Hintergrund nicht zu schaffen wäre, stellte der Albverein fest. Bei einladendem Wetter wurde der dank den Kranzerinnen liebevoll geschmückte Baum aufgestellt. Im voll besetzten Zelt und auf den Bänken davor heizte Marcel Singer mit seiner musikalischen Darbietung den Gästen ein und sorgte so für eine Superstimmung, die bis in frühe Morgenstunden anhielt.