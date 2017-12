Villingendorf Stimmungsvoll bis besinnlich

Glücklich war Claus Jochen Dreier, Vorsitzender der Villingendorf Cavemen. Schulsprecherin Carmen Schlosser überreichte ihm für den Wiederaufbau des bei einem Brand zerstörten Vereinsheims stellvertretend für die Schulgemeinschaft, dem Elternbeirat, des Schulfördervereins und der verschiedenen Lerngruppen einen großen Scheck über 1000 Euro. Dieser Betrag wurde bei dem schulischen Adventsmarkt für die leidgeplagten Höhlenmenschen erwirtschaftet. Claus Jochen Dreier zeigte sich gerührt ob dieser Geste und bedankte sich im Namen der Baseballer recht herzlich bei allen Beteiligten.

Die sechste Klasse verabschiedete die Versammlung mit "We Wish You A Merry Christmas". Beim Weg zurück zu den letzten verbleibenden Unterrichtsstunden wurden die Schüler mit einem Schokoladen-Weihnachtsmann überrascht.