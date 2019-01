Segen bringen – Segen sein: Unter diesem Motto waren 30 Kinder und ihre Begleiter als Sternsinger in Villingendorf unterwegs, um Segen und das Licht des Sterns von Bethlehem in die Häuser zu tragen. Weder Schnee, Wind oder Eisglätte konnte ihnen etwas anhaben, um Spenden für Kinder in Peru zu sammeln, die von der Sternsingeraktion unterstützt werden. Foto: Gaiselmann