Villingendorf Sternentage im Advent gut besucht

Der Vorstand der Villingendorf Cavemen, Claus Jochen Dreier, bedankte sich erneut bei allen, die innerhalb dieser einzigartigen Dorfgemeinschaft Villingendorfs das Baseballteam Cavemen nach dem Brand des Vereinsheims so großartig unterstützen. "Wir sind sehr gerührt über die große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, die uns von überall her erreicht. Es ist schön, zu spüren, dass wir ein geschätzter Teil der Dorf-, Vereins- und Baseballgemeinschaft sind. Das spendet uns in dieser schweren Zeit sehr viel Trost und ermutigt uns aufzustehen, das ›Baseballcap‹ gerade zu rücken und weiter zu gehen", so Dreier.

An allen vier Freitagsterminen findet auf Initiative des Vereinsrings eine zusätzliche Bewirtung statt. Der Erlös kommt komplett dem Baseballteam für den Wiederaufbau der Vereinsanlagen zugute.

Zum Brand selbst gibt es momentan immer noch keine neuen Erkenntnisse. Die ermittelnden Behörden sind weiterhin auf der Suche nach der Brandursache, zu der es nach wie vor keine richtungsweisende Tendenz gibt. Der nächste Schritt nach Abschluss der Ermittlungen wird deshalb die Bestandsaufnahme des Schadens und die Aufbauplanung sein.

Wann das sein wird, können die Villingendorfer Cavemen momentan noch nicht abschätzen.