Villingendorf Spielgerät eine Gefahr

Villingendorf (ans). Auf dem Spielplatz Fichtenstraße in Villingendorf musste ein Gerät aus Sicherheitsgründen umgehend abgebaut werden. Bei der regelmäßigen Überprüfung sei ein erkennbarer Mangel an der Konstruktion festgestellt worden, berichtete Hauptamtsleiter Armin Mei in jüngster Sitzung.