Villingendorf Senioren blicken mit Bucher auf bewegtes Jahr

Bürgermeister Karl-Heinz Bucher begrüßte die Besucher und gab einen traditionellen Überblick über die Schwer- punkte der Gemeindearbeit und der Gemeindepolitik im Jahr 2018. Er betonte, dass es ein bewegtes Jahr für Villingendorf war, aber auch ein sehr arbeitsintensives Jahr für alle Mitarbeiter sowie für den Gemeinderat. Auch für ihn persönlich sei es ein bewegtes Jahr gewesen. Die Gemeindepolitik sei wieder von zahlreichen Schwerpunkten geprägt gewesen. Der Erweiterungsbau der Kinderkrippe konnte plangemäß eröffnet werden und hat sich schon mit viel Leben erfüllt. Nun sei die Gemeinde Villingendorf mit 40 Betreuungsplätzen für die Unter-Dreijährigen aktuell und in Zukunft sehr gut aufgestellt. Die Außensanierung des denkmalgeschützten Rathauses mit weiteren Optimierungen auch im Eingangsbereich konnte nun vor Kurzem ebenfalls zum Abschluss gebracht werden. Auch auf dem Sportgelände seien die Arbeiten am zweiten Abschnitt bei der Sanierung und Erweiterung des Umkleidegebäudes inzwischen nahezu abgeschlossen. Wiederum hätten sich auch viele Schaffer und Handwerker des SV Villingendorf in unzähligen Stunden aktiv ins Zeug gelegt.

Für den Bau des Großprojektes "Neubau der neuen Mehrzweckhalle" sei der Baubeginn auf Frühjahr 2019 terminiert. Erfreulicherweise lägen die positiven Zusagen der zahlreichen Zuschussanträge inzwischen vor. Die Maßnahme sei ein finanzieller Kraftakt. Nachdem der Mehrzweckhallenneubau auch auf den Schulkomplex und die dortigen Gebäude ausstrahlt, mussten bereits in diesem Jahr die entsprechenden Arbeiten vor Abriss des Zwischengebäudes mit den entsprechenden Ersatzmaßnahmen in Angriff genommen werden. Dank eines weiteren Zuschusses werde dann Anfang des nächsten Jahres auch noch das Dach des vorderen Schulgebäudes saniert und energetisch optimiert werden.

Weitere Schwerpunkte von Gemeindeverwaltung und Gemeinderat seien darüber hinaus auch die Planungsarbeiten für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Dürrenhölzle-West" und auch die für die Zukunft angedachte Innerortsbebauung mit Wohngebäuden im Bereich "Hoheim- Brühl" und "Hirschäcker" gewesen. Die Bauplatznachfrage sei nach wie vor hoch. Im aktuellen Baugebiet "Stephanswäldle" konnten laut Bucher wiederum zahlreiche Bauplätze an die Bauwilligen veräußert werden. Zudem sei die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen durch die Finanzverwaltung des Rathauses, allen voran Kämmerer Michael Hardtmann, engagiert umgesetzt worden.