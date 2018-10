Villingendorf Selbstbewusstsein stärken

Laut Ingo Marot, Leiter der Gesundheitsförderung bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, stößt die Präventionsaktion auf großes Interesse: "Nach jetziger Planung werden 35 Klassen der Klassenstufen fünf bis sieben im Landkreis an der Aktion teilnehmen. Es freut uns, dass wir eine breite Präventionsaktion auf die Beine stellen konnten". Über die große Resonanz freut sich auch das Rottweiler Gesundheitsamt. "Essstörungen sind schwere Erkrankungen, die vom sozialen Umfeld oft sehr spät erkannt werden", erklärt Claudia Stahl, Mitarbeiterin der Präventionsabteilung im Gesundheitsamt. "Eine Bulimie etwa, also Ess-Brechsucht, sieht man den Betroffenen nicht sofort an." Sie löse aber ebenfalls wie die Magersucht schwerwiegende gesundheitliche Schäden aus, ganz abgesehen von den damit verbundenen seelischen Leiden. "Daher ist es ganz wichtig, dass wir Essstörungen bereits im Vorfeld entgegenwirken."

Laut AOK sind rund 400 Personen aus dem Landkreis wegen einer Essstörung in ärztlicher oder psychologischer Behandlung. Hinzu komme noch eine hohe Dunkelziffer von Betroffenen, die noch keine professionelle Unterstützung erhalten.