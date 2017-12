Villingendorf Schrecken des Jahres

Fassungslosigkeit dann am 15. November. Durch einen Brand ging alles, was das Baseball-Team Cavemen jahrzehntelang mit Fleiß und Herzblut aufgebaut hatte, verloren. Auch dieser Not begegnete Villingendorf "mit einer Welle an Hilfsbereitschaft", die den Mitgliedern etwas Zuversicht schenken konnte.

Das Sehnen nach Normalität

"In dieser bewegten Zeit, sehnen wir uns nach Normalität", sagte Bucher. Die Gemeinde habe sich stetig Schritt für Schritt fortentwickelt. Innerhalb der Betreuungs- und Bildungsangebot wurde für den Anbau an die Kinderkrippe der Spaten gesetzt. Die Schule wurde weiter gestärkt, mit Michael Collins, dem Botschafter von Irland, kam hoher Besuch.

Einen großen Schritt geht die Gemeinde im Bereich der Seniorenpflege. Auf dem gemeindlichen Gelände bei der Seniorenwohnanlage sollen großzügige Räumlichkeiten für eine örtliche Tagespflege mit 15 Plätzen eingerichtet werden.

Beim Wohnbau schreitet die Gemeinde zügig voran. Die Bauplätze im Neubaugebiet Stephanswälde gehen weg wie heiße Semmeln. Aktuell werde für die Innerortsentwicklung der Bebauungsplan Hoheim-Wirtsgasse aufgestellt. In den Gewerbegebieten siedeln sich neue Betriebe an.

Das derzeitige Augenmerk liegt auf der Verkehrsbelastung. Neben der Verwaltung setzte sich jüngst eine Bürgerinitiative für die Beruhigung der örtlichen Situation ein. Verkehrssicherungsmaßnahmen wären in der Vergangenheit aus rechtlichen Gründen abgelehnt worden, sagte Bucher. Durch die neue Gesetzeslage sehe die Gemeinde eine Chance zu Verbesserung. Insbesondere mit einer 30er-Zone im Bereich der Schule, aber darüber hinaus sollen alle Möglichkeiten der Sicherheit einer aktuellen und in die Zukunft gerichteten fachlichen Überprüfung unterzogen werden.

Um alle Stimmen (Bürgerinitiative, Verwaltung, Gemeinderat, Untere Verkehrsbehörde und Verkehrspolizei) an einen Tisch zu bekommen, wurde von der Gemeinde bereits ein runder Tisch anberaumt, in denen die Ergebnisse betrachtet und diskutiert werden könnten.

Neben der Verkehrssicherheit wird vor allem die Mehrzweckhalle die künftige Her­ausforderung der Gemeinde darstellen. Nach der Planung sei mit dem Baubeginn Anfang 2019 zu rechnen.

Buchers Dank galt dem großen ehrenamtlichen Engagement in der Gemeinde. Und er ehrte zum Abschluss seiner Rede Armin Mei, der als Hauptamtsleiter seit 20 Jahren ein verantwortungsvoller Stützpfeiler sei, so Bucher.