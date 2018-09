Villingendorf Schöne Erinnerungen aus acht Jahrzehnten

Das Festjahr begann bereits am 7. Juni mit dem Jahrgangsausflug, der ins Oberland führte. Als erstes Ziel steuerte der Fahrer das Bauernmuseum in Wolfegg an; dort trafen die Villingendorfer ihre Jahrgängerin Mechthilde Müller.

Bevor die interessante Führung begann, fand in einer großen Räumlichkeit ein vorzügliches Sektfrühstück statt, das die Jahrgänger mitgebracht hatten. Sie tischten großzügig auf. Bei der Besichtigung wurde das harte Leben der Bauern aus dem Allgäu und dem Oberland gezeigt.

Nach dem Mittagessen im Hotel-Gasthof zur Post besuchte die Gruppe Bad Waldsee, zweite Heimat von Mechthilde Müller. Sie organisierte die Stadtführung, alle waren sehr angetan. Bei Kaffee und Kuchen mit Blick auf den Stadtsee klang der Nachmittag aus. Im Weinhaus Kreuz in Villingendorf ging der schöne Tag schließlich zu Ende.