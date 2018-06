Villingendorf (apf). In den Pfingstferien kam das Schild, am gestrigen Montag, als die Schule wieder begann, wurde es aufgeklappt und somit "aktiviert": "Tempo 30 von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr". Es gilt in der Hauptstraße in Villingendorf vom Rathaus bis kurz hinter der Abzweigung "Obere Gasse". Und es hat eine schwere Geburt hinter sich (wir haben mehrfach berichtet). Im vergangenen Herbst ein Thema, im Januar genehmigt, im Mai die ersten Zeichen des Aufstellens gesichtet und nun Anfang Juni voll­endet: Ein Beispiel, das in Baden-Württemberg das Zusammenspiel von Geduld, Zielstrebigkeit und Vorschriften letztendlich funktioniert.