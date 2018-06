Villingendorf/Rottweil Familiendrama: Gutachter schließt Psychose aus

In den Gesprächen, die vorwiegend im November nach der Tat im Gefängniskrankenhaus Hohenasperg stattgefunden haben, sei Drazen D. in wechselhafter Stimmung gewesen. Mal locker und heiter, dann wieder reizbar, weinerlich oder explosiv - vor allem wenn es darum gegangen sei, was die Mutter seines Sohnes ihm angetan habe.



"Sein manipulativer Stil wurde deutlich", so der Gutachter. Die Befriedigung seiner eigenen Wünsche habe im Vordergrund gestanden.

Drazen D. neige dazu, sich selbst zu überschätzen, habe ein eingeschränktes Selbstreflexionsvermögen. "Ein instabiler Charakter mit manipulativen, egozentrischem Stil und deutlich narzisstischer Komponente."

Selbst für den erfahrenen Gutachter sind der Fall Villingendorf und der Angeklagte ein hochkomplexer Fall. Wie Drazen D. seinen eigenen Sohn töten konnte, sei schwer erklärbar. "Es gibt Situationen, in denen die forensische Psychiatrie ihre Grenzen erreicht."

Das Gutachten mit der abschließenden Empfehlung an das Gericht wird am Nachmittag fortgesetzt.

