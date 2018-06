Villingendorf/Rottweil Familiendrama: Drazen D. laut Therapeuten aggressiv

Villingendorf/Rottweil - Im Prozess gegen den mutmaßlichen Dreifachmörder von Villingendorf haben Therapeuten dem Angeklagten eine schwierige Persönlichkeit bescheinigt. Der heute 41-Jährige habe bei einer Suchttherapie 2012 auf den ersten Blick selbstsicher gewirkt, berichtete etwa ein behandelnder Pädagoge am Montag am Landgericht Rottweil. Wenn die Persönlichkeit des Mannes in Frage gestellt werde, reagiere er mit heftigem Affekt und einer narzisstischen Wut, notierte er damals über den Angeklagten.