Villingendorf Pauschale schafft Ungerechtigkeiten

Villingendorf. In Villingendorf wurde dieser Schwerpunkt in den vergangenen Jahren zum Wohle der älteren Bürger durch die in der kirchlichen Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Gallus stehende örtliche Sozialgemeinschaft weiter ausgebaut.

Gestemmt wird die Nachbarschaftshilfe durch ehrenamtliche engagierte Personen, die sich erklären, hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen und somit auch professionelle Hauswirtschafts- und Pflegefachkräfte zu entlasten. Aufgaben wie die Begleitung zu Arztterminen oder die Betreuung von schwerkranken Personen, damit der pflegende Angehörige entlastet wird, gehören zu den Schwerpunkten der Nachbarschaftshilfe.

Entlohnt werden die freiwillig engagierten Helfer dabei meist mit einer Aufwandsentschädigung auf Stundenbasis im Rahmen der sogenannten Übungsleiterpauschale, die bis zu 2400 Euro im Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei ist. Die bisherige Vergütung für eine geleistete Stunde in der Nachbarschaftshilfe in Villingendorf sehe eine Entschädigung von 8,50 Euro vor. Bis zu 200 Euro dürfe ein freiwillig engagierter Helfer pro Monat steuerfrei hinzuverdienen. Dieses Sy­stem funktioniere bereits seit Jahren sehr gut und erfreue sich einer immer wachsender Beliebtheit, stellte Sandra Diebold, Einsatzleitung der Sozialgemeinschaft Villingendorf, fest.