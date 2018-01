Villingendorf Nun folgen "nur" noch Details

Demnächst sollen Details wie der genaue Standort der Schilder, also die fragliche Strecke, besprochen und dann umgesetzt werden. Was für den Laien einfach klingt – Tempo 30 auf einer maximalen Länge von 300 Metern auf der Ortsdurchfahrt im Bereich der Schule, temporär von morgens bis abends, möglicherweise nicht jedoch in den Ferien – Klammer auf: In gewisser Weise vergleichbar, wie es in der Römerstraße in Rottweil-Altstadt existiert. Klammer zu –, beschäftigt im Falle von Villingendorf mehrere Fachleute.