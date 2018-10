Villingendorf Nicht alles kann bleiben, wie es ist

Angesichts geringer werdenden Ressourcen bei Haupt- und Ehrenamtlichen versuchten 30 Kirchengemeinderäte aus den sechs Gemeinden der Seelsorgeeinheit Eschach-Neckar, nach einer Bestandsaufnahme über das bisher Geleistete, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Dieser Blick machte deutlich: Vieles wird einer Veränderung obliegen, und nicht alles kann bleiben wie es momentan ist.

So wurden die Worte von Bischof Jacques Gaillot zum Hoffnungsschimmer und Leitspruch für die Kirchengemeinderäte: "Wir wurden als Christen nicht dazu berufen, für das Überleben der Kirche zu sorgen, sondern für das Wohl und Heil der Menschen. Wir sind Gemeinde Jesu, um uns an dem Projekt ›Jesu Christi‹ zu beteiligen, das heißt: ›Die Menschen sollen das Leben in Fülle haben.‹"

Die beiden Moderatorinnen verstanden es vortrefflich, den ehrenamtlichen Mitarbeitern durch passende Bibelworte Mut für die Zukunft zuzusprechen, im Vertrauen auf Gottes Beistand. Irdischen Beistand erhielten die Kirchengemeinderäte an jenem Wochenende durch das Pastoralteam, vertreten durch Pfarrer Hermann Barth und Gemeindereferentin Ursula Wöhrle.