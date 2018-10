Villingendorf Nach Brand wird in alle Richtungen ermittelt

Villingendorf - Nach dem schweren Brand in Villingendorf, bei dem am Donnerstagnachmitag ein 77-jähriger Mann getötet wurde, hat die Kriminalpolizeidirektion Rottweil eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Brandermittler arbeiten seit Donnerstag auf Hochtouren in alle Richtungen, erklärt die Polizei.