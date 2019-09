Villingendorf Nach Brand: 400.000 Euro für Vereinsheim

Zumindest sportlich befinden sich die Baseballer auf dem Erfolgsweg

Doch was bedeutet es für diesen kleinen Verein mit seinen 150 Mitgliedern, so einen Neubau zu realisieren? "Wir gewinnen ein Gebäude, das in Zukunft einen sicheren Standort für unseren Sportbetrieb, unser Vereinsleben und unsere Selbstfinanzierung darstellt und ein Aushängeschild für unseren Baseball-Sport und unsere Vereinsarbeit sein soll. Wir bauen für unsere Jugend und unsere Spieler und Fans, und für die Weiterführung unseres Vereins in eine moderne Zukunft mit Weitblick, die auch für das sportliche Weiterkommen unerlässlich ist", meint Claus Jochen Dreier, Vorsitzender der Höhlenmenschen.

Denn zumindest sportlich befinden sich die Baseballer auf einer Welle des Erfolges. Die erste Mannschaft der Cavemen holte sich jüngst den Titel in der Landesliga und steigt somit in die Verbandsliga auf, die Jugend steht zum Abschluss des Spielbetriebes gemeinsam mit dem Mitkonkurrenten aus Gammertingen punktgleich auf dem ersten Platz. Hier wird ein Entscheidungsspiel die Meisterschaft entscheiden. Wer die Villingendorfer Baseballer unterstützen will, ob als Sponsor oder mit einer Spende, erhält weitere Informationen auf der Homepage unter www.btcavemen.de.