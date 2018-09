Villingendorf Musisch, modisch und modern

Die SMV eröffnete mit einer Modeschau, bei der aktuell erhältliche Schulaccessoires vorgestellt wurden. Das Motto der Schulkleidung wie der gesamten Schulgemeinschaft, nämlich #Believe in yourself, wurde von den beiden achten Klassen aufgegriffen, die gekonnt gute Wünsche für das neue Schuljahr formulierten.

Unter Leitung von Raphael Meißner brachten die Kinder aus Klassenstufe zwei ein fröhliches Lied zu Gehör, bevor die "Apfelklassen" der sechsten Klassenstufe ihre aktuelle Ernte präsentierten. Die Schüler aus der Klasse 3b rappten mit ihrer Klassenlehrerin Birgit Storz auf Englisch, und die Zehntklässler stellten ihr in den Startlöchern stehendes Sozialprojekt "Weihnachten im Schuhkarton" vor.

Nach der Vorstellung der Kandidaten für die Ämter des Schülersprechers und der Vertrauenslehrkraft entließ Pfarrerin Esther Kuhn-Luz die Schulgemeinschaft aus dieser gelungenen Veranstaltung zum Schuljahresauftakt.