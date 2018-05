Villingendorf Musikalische Sehnsucht nach Sommer

Der Chor VidoVocal präsentierte sich breit gefächert: Auf das Renaissance-Stück "Now is the Month of Maying" von Thomas Morley folgte über "Drunken Sailor" und "Mornig Has Broken" der Popsong "Parkplatzregen" von Oliver Gies. Beide Chöre wurden von Klemens Mölkner geleitet. Dieser stimmte anschließend einen Kanon mit allen Gäste an.

Er nutzte die Gelegenheit, um den Nachwuchs für den Chor zu begeistern. Am Singen erfreuten sich alle Altersklassen, und dafür sei es nie zu spät. Ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken rundeten den gelungenen Tag ab.

Der Tag des Liedes wurde im Jahr 1930 von dem damaligen Domorganisten in Hildesheim, Theodor Gronen, angeregt und vom damaligen Deutschen Sängerbund durchgeführt. An diesem Tag treten die Chöre in Stadt und Land auf Straßen und Plätzen an die Öffentlichkeit und singen Volkslieder. Die Chöre wollen damit ihren Beitrag leisten zur Erhaltung des heute sehr gefährdeten Volksliedes, dessen Pflege stets Aufgabe der Laienchöre gewesen ist.