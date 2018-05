Villingendorf Moderate Steigung

Dieser Zielvorgabe sei die Gemeinde in den vergangenen Jahren nachgekommen, was sich positiv ausgewirkt habe, sagte Kämmerer Michael Hardtmann im Gemeinderat. Der Kostendeckungsgrad zwischen den Jahren 2013 bis 2017 habe sich auf 50,87 Prozent belaufen und liege somit im Rahmen.

Der Ermittlung der Gebühren liegen Kosten etwa für das Personal, die Gebäudeunterhaltung, Geräte und Bewirtschaftung zugrunde, führte Hardtmann den Räten detailliert die Berechnung der Gebühren und die notwendige Erhöhung vor Augen. Moderat soll es dennoch bleiben.

Wahlgräber etwa, einstellig doppeltief, würden mittlerweile bevorzugt, und steigen in den Grabnutzungsgebühr von 1550 auf 1600 Euro, also um 3,22 Prozent. Zunehmend weniger gefragt sind Wahlgräber, zweistellig. Deren Gebühr steige von 3550 auf 3650 Euro, also um 2,82 Prozent. Die Ratsmitglieder stimmten zu, auch der dafür notwendigen Änderung der Friedhofssatzung.