Villingendorf Mit whiskey-weichem Rocktimbre

Keeley zählt zu den erfolgreichsten Singer-Songwritern Irlands. Hierzulande bekannt geworden ist er auch durch sein Engagement für die Hinterbliebenen des Amoklaufs in Winnenden mit seinem Song "Heart and Soul".

Menschen mit Musik zu motivieren, Gefühle in Klänge zu packen und sie durch seinen Ausnahmestimme direkt in die Seele zu transportieren – das sind Brendan Keeleys gesammelte Kernkompetenzen als Singer/Songwriter oder Dirigent des größten Gospelchors der britischen Inseln.

Brendan Keeley ist kein gestylter Casting-Schönling, sondern ein gestandener Mann mit knorrigem Charakterkopf und charismatischer Ausstrahlung. Er ist ein Singer-Songwriter klassischer Prägung, der mit whiskey-weichem Rocktimbre all das verkörpert, für das Musik irischer Prägung steht: Ehrlichkeit, Emotion und Authentizität. Diese Mischung, gepaart mit einem sicheren Sinn für sensibles Songwriting, machte den sympathischen Künstler zu einem arrivierten Star in seiner Heimat. Er zählt zu den besten, anerkanntesten und erfolgreichsten seines Faches, sammelt goldene CDs wie andere Briefmarken und alle seine Alben wurden in den irischen Charts notiert. Gleichwohl lebt er zurückgezogen in einem Haus bei Tullamore, dem berühmten Ort, der um die Whiskey-Distillerie gebaut wurde. Tickets kosten im Vorverkauf 13, an der Abendkasse 20 Euro. Vorbestellung sind unter Telefon 0171/2 72 05 44 oder über das Internet unter www.mas-musik.de/ticketbestellungen und www.brendan-keeley.de möglich.