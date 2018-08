Villingendorf Mit über 19 Gramm Cannabis unterwegs

Villingendorf. Eine Streife des Polizeireviers Rottweil hat am Dienstag, gegen 23.35 Uhr, bei einer stationären Verkehrskontrolle in der Talstraße einen BMW kontrolliert und bei den drei männlichen Insassen insgesamt über 19 Gramm Cannabis gefunden. Die Polizeibeamten stellten bei der Kontrolle deutlichen Marihuanageruch fest. Ein bei dem 20-jährigen Fahrer des BMWs durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Die beiden 20- und 21- Jahre alten Mitfahrer und der Fahrer des BMWs übergaben sodann freiwillig den Beamten mehrere Tütchen mit insgesamt über 19 Gramm Cannabis. Dem 20-jährigen Fahrer wurde im Anschluss in der Helios-Klinik in Rottweil Blut abgenommen. Alle drei Männer werden nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Auf den Fahrer kommt zudem noch eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogenbeeinflussung zu.