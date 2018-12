Villingendorf Mit Schlafbrille und Funkgerät im Einsatz

"Cool bleiben in Stresssituationen" war das Motto für den Auftakttermin in der Feuerwache Rottweil. Evelyn Eichinger und Bernd Müller eröffneten knapp 25 Jugendlichen über zahlreiche praktische Übungen Möglichkeiten zur Eigenerfahrung. Vornehmlich ging es um die Erkenntnis, was es bedeutet, in Gefahrensituationen die Ruhe zu bewahren, wie der Austausch untereinander trotz eines schwierigen Umfeldes funktioniert und welche Bedeutung dabei Vertrauen hat. Samira, Wahid, Marcel und Sascha aus Klassenstufe 10 der GWRS Villingendorf bildeten zusammen mit ihrem Klassenlehrer Torsten Zühlsdorff eine Arbeitsgruppe, die sich auf den Weg nach Rottweil machte.

Per Zufallsprinzip wurden vor Ort aus allen Teilnehmern Einsatzteams gebildet, die sich, ausgestattet mit Funkgeräten, bei der Bewältigung verschiedener Aufgaben bewähren mussten. Zuvor gestalteten Eichinger und Müller eine Einführung zu Grundlagen der gezielten Funkkommunikation sowie der Einhaltung von Funkdisziplin. So mussten je zwei Teams ohne Sichtkontakt aus Bausteinen vorgegebene Figuren erstellen, wobei nur je eine Seite über die entsprechende Bauanleitung verfügte und über Funk zielführende Instruktionen geben musste.

Immer wieder wurde der Prozess unterbrochen, um in kurzen Teamsitzungen die Interaktionen optimieren zu können. Weitere Übungen führten die Teams in unbekannte Räumlichkeiten, die "blind" (Schlafmasken) erkundet werden sollten. Aufgabe war es, einen Gegenstand zu deponieren und per Funk den Weg zu beschreiben.