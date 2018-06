Villingendorf Missgeschicke und tolle Spielzüge

Die weiteren Plätze belegten: Rockets, Knauf Cardinals, Gonzo & Friends, Crazy Clan und Homerunners.

Die anschließende Open-Air-Party mit der Band Back Alley 21, die zugunsten der Höhlenmenschen für den Wiederaufbau der Vereinshütte kostenlos spielte, wurde zu einem großartigen Fest der Baseballfamilie, die nach dem Brand im November ihre erste Großveranstaltung mit provisorischen Mitteln erfolgreich stemmte. Ein besonderer Dank ging an den Albverein Villingendorf, der dafür sein Festzelt zur Verfügung stellte, an Andy Nester, der zusammen mit vielen freiwilligen Helfern kurzerhand einen kleinen Verschlag für die Bewirtung zimmerte, und an "Back Alley 21", die das Zelt zum Kochen brachte.