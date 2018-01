Villingendorf Mehr Einwohner

Insgesamt wurden in Villingendorf 37 Bauanträge gestellt. Davon entfallen 21 auf reine Wohngebäude und 16 auf Um- und Anbauten oder Erweiterungen. 18 Rentenanträge wurden gestellt. Sehr erfreulich nannte Bucher die Arbeitsplatzstatistik. Seit Jahren zeigt die Tendenz nach oben und erfuhr im vergangenen Jahr einen ordentlichen Sprung von vormals 1312 Arbeitsplätzen auf 1380 im Jahr 2017. Die größten Arbeitgeber in der Gemeinde sind die B.A.H. Gruppe mit 105 Arbeitsplätze, Köra-Packmat mit 76 Arbeitsplätzen, die Gemeinde Villingendorf mit 58 Arbeitsplätzen, SK Scheidel mit 57 Arbeitsplätzen und Multimatic Vertrieb mit 38 Arbeitsplätzen.

Nicht minder positiv sind die Schülerzahlen. Die Vorbereitungsklasse besuchen 16 Schüler, die Grundschule 157 und die Werkrealschule 186 Schüler. Nicht unproblematisch sei im Zusammenhang der Offenen Ganztagsschule die Verpflegung in der Mensa. Sie sei zu klein für den gewachsenen Ansturm von täglich bis zu 120 Essensanmeldungen. Mit dem Umzug der Mensa in das Foyer der geplanten neuen Mehrzweckhalle könne das Problem gelöst werden. Der Kindergarten St. Maria werde derzeit von 70 Kindern besucht, der Kindergarten Waldenwiesen von 50, davon zehn in der Ganztagsbetreuung. Die 20 Plätze in der Kinderkrippe wären nahezu durchgängig voll belegt.