Villingendorf Marcus Türk fährt einen eindeutigen Sieg ein

Karl-Heinz Wachter vergisst den Zweitplatzierten nicht. Er bedankt sich bei Frank Völker für das Engagement, das dieser seit mehr als sechs Wochen an den Tag gelegt habe. Und Frank Völker, der ebenfalls in erster Reihe steht, nur unweit vom Marcus Türk, nimmt das Ergebnis standhaft hin, bekommt freundlichen Applaus. Wahlkampf, Wahl, Wahlbeteiligung (64,6 Prozent) und Wahlergebnis in Villingendorf sind zweifelsohne ein Zeichen, wie Demokratie geht und gehen sollte.

Karl-Heinz Wachter vergisst nicht, kurz auf "16 erfolgreiche Jahre mit Bürgermeister Karl-Heinz Bucher" zu blicken, zitiert Antoine de Saint-Exupéry ("Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen") und verspricht, dass der Gemeinderat, die Matrosen seien, die alles tun wollen, die Segel richtig zu setzen, damit das Schiff Villingendorf unter Kapitän Türk auf Kurs bleibe.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Die Musikkapelle spielt auf, Marschmusik, Clemens Hummel spricht im Namen des Vereinsrings Richtung Wahlsieger von Leidenschaft, Mut, Inspiration, Weitsicht und den stets zu treffenden richtigen Entscheidungen, erst auf deutsch, dann auf schwäbisch, und die Chorvereinigung singt.

"Nie im Leben"

Schließlich geht Marcus Türk ans Mikrofon. Seine kleine Nichte folgt ihm. Er nimmt sie auf den Arm. Marcus Türk ist überwältigt. Nie im Leben habe er, Türk, mit so einem Ergebnis gerechnet. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll." Dann noch dies. Er bedankt sich bei den Bürgern. Er bedankt sich bei Frank Völker für einen engagierten, fairen und sachlichen Wahlkampf – und er lädt die Anwesenden zum "obligatorischen Wahlbier" ein.

Gratulanten kommen. Schnell bilden sich lange Schlangen. Mit dabei Altbürgermeister Herbert Hermle, die Bürgermeister Christian Ruf (Rottweil), Johannes Blepp (Bösingen), Mark Prielipp (Epfendorf), Kreisrat Rainer Hezel, Pfarrer Hermann Barth und weitere Prominenz. Auch Frank Völker erhält Zuspruch. Er spricht über das Wahlergebnis von einer demokratischen Entscheidung.

Dann ein Tusch. Die Musikanten stimmen den dritten Marsch an. Es wird 20 Uhr. Und das Freibier ruft.