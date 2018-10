Villingendorf Mann bleibt trotz spektakulärer Unfallfahrt unverletzt

Villingendorf - Ein 60-Jähriger hat am Montagmittag in Villingendorf einen Unfall mit spektakulärer Kettenreaktion gebaut. Er kam mit seinem Auto von der Straße ab und überfuhr zunächst einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Dann schleuderte der Wagen weiter auf dem Grünstreifen entlang bis zu einem Schacht. An diesem Schacht schanzte sich der Skoda hoch über einen Feldweg und stürzte etwa zehn Meter eine Böschung hinab, bevor er gegen einen Baum prallte. Im Anschluss überschlug sich der Wagen bis er auf der angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Liegen kam.