1 Die Schönheit der neuen Mehrzweckhalle lässt sich kaum noch verbergen. Vor ihr: der Schulhof, links beginnt das neue, rechts hört das alte Schulgebäude auf. Foto: Pfannes

So manches Licht geht den Zuhörern der Villingendorfer Gemeinderatssitzung auf. Nicht nur, als über die Außenbeleuchtung der neuen Mehrzweckhalle gesprochen wird.

Villingendorf - Während dem Gremium die Wahl bei der Auswahl der Leuchtmittel im Bereich Foyer/Mensa nicht schwer fällt, will die Art und Weise der Außenbeleuchtung genau durchdacht sein.

Im Inneren erhält die Variante eins von dreien den Zuschlag. Sie bewegt sich im Rahmen des Erwartbaren und ist die kostengünstigste. Hier dreht es sich um Flächenleuchten in zwei Größen, gemischt als Einbau-, Anbau- und Pendelmontage. Ihr Preis wird mit 16 900 Euro netto angegeben.

Die anderen Varianten mit Ringleuchten in verschiedenen Größen, aber auch mit der einen oder anderen technischen Zugabe, verlangen einen tieferen Griff in den Geldbeutel (21 500 Euro netto und 22 500 Euro netto). Neben Marc Strehlau (Planungsbüro Strehlau Gebäudetechnik, Bitz) hat sich vor allem Jose Garcia von der Gemeinde in die Materie eingearbeitet.

Bei der Außenbeleuchtung dreht es sich um den Fußweg Schule – Kindergarten, um die Funktion als Notbeleuchtung, um das Vermeiden von dunklen Flecken im gesamten Areal, um den Schulhof, um direkte oder indirekte Bestrahlung, um die Fassadenbeleuchtung, um Bewegungsmelder oder eben nicht, um die Nachbarn (blendfrei) und auch um die Stärke des Lichts (etwa zu hell?). Etliche Ratsmitglieder haben sich vielen Gedanken gemacht, und so entsteht ein reger Austausch.

Ein Punkt mit der Fähigkeit, weitere Gespräche darüber zu führen, ist die Frage, ob in der Mitte des Schulhofs eine Lampe zu setzen sei. Nicht nur als Erleuchtung, sondern auch als gestalterisches Element. Da Voraussetzungen, dieses zu tun, gegeben sind (Kabel vorhanden), jedoch eine Entscheidung an diesem Abend nicht fallen muss, klingt es logisch, dass dieses Sujet zu gegebener Zeit noch einmal besprochen werden kann.

Warnung vor Rottweil

Wesentlich einfacher fällt der Entschluss, einen Beschluss zu fällen, als es um die Beteiligung an der Neubewerbung der Leader-Region Oberer Neckar geht. Für etwa 9000 Euro ist die Gemeinde nach einstimmigem Votum dabei. Schließlich könnte der "Ertrag" deutlich höher ausfallen.

Wie Bürgermeister Marcus Türk anmerkt, sind und werden bisher in Villingendorf zwei Projekte mit Leader gefördert: der barrierefreie Zugang bei der Neugestaltung des Kirchenvorplatzes sowie Neubau und Erweiterung des Schornsteinfegermuseums. Insgesamt sind hierbei rund 157 000 Euro bewilligt. Bisher haben sich bei "Leader" aus Villingendorf Irma Schwellinger und Ulrich Schanz engagiert. Nun reichen sie den Stab an "zwei bekannte Persönlichkeiten aus Villingendorf" (Türk) weiter. Namen möchte der Schultes erst nach Vollzug öffentlich mitteilen.

Beide bekommen den Hinweis von Karl-Heinz Wachter mit auf dem Weg, dass es bei diesen "Leader"-Sitzungen nicht immer so kameradschaftlich zugehe. So sei Rottweil "sehr dominant vertreten". Er spreche aus eigener Anschauung, die er als Vertretung zweimal habe machen dürfen.

6:5 für ein Nein

Eine strenge, andere sagen konsequente Haltung legt schließlich das Gremium an den Tag, als es zum dritten Mal über die Errichtung einer Abstellkammer mit erweiterter Überdachung in der Herrenzimmerner Straße sprechen muss. Dieses Bauvorhaben wird abgelehnt (fünf Ja- und sechs Nein-Stimmen).

Somit hat sich der Gemeinderat nicht an den Empfehlungsbeschluss des Bauausschusses orientiert. Dieser sah eine Reduzierung der Höhe vor (2,25 beziehungsweise 2,50 Meter statt 2,90 Meter), stoße aber laut Hauptamtsleiter Armin Mei "nach wie vor nicht auf eine besondere Gegenliebe bei Nachbarn".

Martin Schwellinger führt zwei Punkte an. Die grundlegende Überlegung. Nachträglich etwas zu genehmigen, was bereits gebaut sei, missfällt. Dies empfindet Reiner Bantle genauso. Der Bauherr habe nachgefragt – und trotzdem gebaut.

Aber auch die Höhe (trotz der Reduzierung durch den Bauausschuss-Kompromiss) wird kritisch gesehen. Sylvia Weisser: "Mich stört der Aufbau." Der Einwand von Philipp Grieshaber, Nachbarn hätten hohe Hecken und beschweren sich nun, sie hätten wegen des Aufbaus keine Aussicht, blickt von der anderen Seite auf die Problematik.