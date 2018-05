Villingendorf Kinder lernen Fairness spielerisch

Im Kinderturnen beispielsweise seien Kinder mit Behinderung noch gut aufgehoben, doch wenn es dann ins Jugendalter gehe, kommen auch automatisch die Wettbewerbsorientierung und der Leistungsdruck, weiß Pfau. Das Breitensportangebot fehle bei vielen Vereinen. Umso wertvoller ist die Kooperation mit dem Sportverein Herrenzimmern. Die Halle bietet den Kindern genug Platz, sich auszutoben.

Die 18-jährige Herrenzimmernerin Luisa Fischer ist als Ehrenamtliche vom Sportverein bei allen Treffen dabei und unterstützt Pfau. "Viele Kinder haben Assistenzbedarf", erklärt die 27-jährige Heilpädagogin. Mit zwei Personen sei es da deutlich leichter, den Überblick zu bewahren und die Kinder individuell zu fördern. "Ich finde besonders schön, wie sich die Kinder über kleine Sachen freuen", meint Fischer, die angehende Heilerziehungspflegerin ist.

Mit Frustration umgehen

Für Markus Stern, Vorsitzender des SV Herrenzimmern (SVH), gab es bei der Frage nach einer Kooperation keinen Grund zum Zögern. "Wer einmal da war, sieht, was für eine tolle Sache das ist. Außerdem können wir als Verein Gutes tun und damit gleichzeitig für unser Angebot werben", sagt er. Schließlich biete der SVH nicht nur Fußball, sondern auch Volleyball, Zumba und weitere Sportgruppen.

Doch nicht nur um Bewegung geht es bei dem Angebot, sondern auch um pädagogische Arbeit. "Die Kinder dürfen sich wünschen, was wir machen. Das steigert die Motivation. Da viele geistig, sozial oder emotional eingeschränkt sind, braucht es beim Spielen andere Methoden und Regeln", erklärt Pfau. "Man weiß nie, was am Tag passiert ist, und muss den Kindern auch zeigen, wie sie mit Frustration umgehen können und die Anspannung loswerden", erklärt Pfau.

Der zwölfjährige Jeremy weiß, dass es nicht nur darum geht, Sportarten auszuprobieren, sondern auch das Miteinander zu erlernen. "Ich habe gelernt, wie man fair zueinander ist", sagt er. Auch Christina (14) schätzt den Kontakt zu anderen Jugendlichen, denen es ähnlich geht. "Ich bin neu hier und lerne viele neue Kinder kennen. Ich bin sehr glücklich hier", meint sie lächelnd im Abschlusskreis.

Und wenn man in die Gesichter der Kinder blickt, dann sieht man nach dem Toben in der Halle nicht nur gerötete Wangen, sondern bei vielen auch ein dickes Grinsen.

Das offene Bewegungsangebot "Sport und Spiel – mach mit!" findet mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr in der Sporthalle Herrenzimmern statt und ist laut Mitteilung bei einer Rehasport-Verordnung über den Hausarzt kostenlos. Ein Fahrdienst wird um 15.30 Uhr am Kapuzinerparkplatz in Rottweil angeboten (Rückkehr gegen 18 Uhr). Weitere Kinder können noch aufgenommen werden. Anmeldung für das Angebot schriftlich im Solifer, Friedrichsplatz 2 in Rottweil, per E-Mail an solifer@bruderhausdiakonie.de oder unter Telefon 0741/ 94 20 59 14.