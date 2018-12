Villingendorf Käthchen und Kunigunde von 2018

Außerdem wird "Up In The Sky" von Otto M. Schwarz musiziert. Dieses lebendige Werk beschreibt die aufregende Geschichte einer Ballonfahrt: So war einer der größten Menschheitsträume, sich frei wie ein Vogel in der Luft bewegen zu können. Überlieferungen wie die Sage aus der griechischen Mythologie sowie erste Flugversuche im arabischen Raum im neunten Jahrhundert bestätigen dies. Aber erst 1783 wurde mit der Erfindung des Heißluftballons durch die Gebrüder Montgolfier in Frankreich die erste bemannte Gasballonfahrt durchgeführt werden.