Villingendorf Junge Bäcker backen kleine Kuchen für große Besucher

Neugierige Augen müssen noch ein wenig warten. Ein Tag der offenen Tür, an dem für alle Bürger die neuen Räumlichkeiten zur bereits bestehenden Kinderkrippe offenstehen, findet erst am 11. November statt. Was sie erwartet, lässt die Herzen der am Bau Beteiligten aber bereits hoch schlagen. "Gelungen", ist das meist bemühte Wort während der festlichen Segnung. Gegenseitig lobende Worte inbegriffen.

Dank an die Gemeinderäte und Bürgermeister Karl-Heinz Bucher, die frühzeitig die Weichen für zwei weitere Kinderkrippengruppen stellten, an die Architekten, die eine Verbindung zwischen dem bestehenden und neuen Bau herstellen konnten, oder wie es Markus Teuchert (Büro ktl, Rottweil) formulierte: "Es gelang, das Gesamtwerk in einem Guss erscheinen zu lassen." Und Lob an das Kindergartenteam unter der neuen Leitung von Birgit Bahr, das das Projekt von Anfang an begleitete und mit Blick auf die kindgerechte, liebevolle Gestaltung bereicherte.

Ein Siebenmonatskind