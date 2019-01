Villingendorf Interviews auf Englisch geführt

Am nächsten Morgen zog die Klasse zum Flughafen los. Dort erlebten die Schüler eine Führung. Dazu ging es zunächst durch die Sicherheitskon­trolle, um auf das Rollfeld zu gelangen. In einem Bus, der eigentlich Fluggäste zum Flugzeug bringt, drehten sie eine große Runde auf dem Rollfeld und beobachteten viele Starts und Landungen aus nächster Nähe. An diesem Tag war auf dem Flughafen sehr viel los. Schnell wurden die Handys herausgeholt, um spannende Eindrücke zu fotografieren.

Im Anschluss ging es zum Zoll, der sich ebenfalls auf dem Flughafengelände befindet. Dort wurden den Schülern die vielfältigen Aufgabengebiete vorgestellt. Auch wurde erklärt, wie der Zoll Koffer durchleuchten kann und welche Gegenstände hierbei schon gefunden wurden.

Zum Schluss gab es noch die Möglichkeit, verschiedene Gegenstände und Mitbringsel aus den Urlauben zu begutachten, die die Gäste beim Zoll abgeben mussten.

Mit vielen Eindrücken und Infos machte sich die Irlandklasse zurück auf den Weg Richtung Heimat. Genauso wie bei der Hinfahrt war es Aufgabe der Schüler, auf Fahrplänen selbstständig den richtigen Weg nach Hause zu ermitteln und die Klasse zu lotsen. Diese Aufgabe hat die Klasse an beiden Tagen sehr gut gemei­stert. So gingen zwei spannende Tage in Stuttgart, die der Irlandklasse Lust gemacht haben, bald in einem Flugzeug in Richtung Irland abzuheben, zu Ende.