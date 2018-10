Villingendorf Ideenschmiede beim Gang von Haus zu Haus

Villingendorf. Frank Völker ist der Bürgermeisterkandidat von nebenan. Er kennt jeden Winkel in Villingendorf und die Bürger ihn. Nicht alle, aber viele. Bei seinen Haustürbesuchen kommt er kaum vorwärts. Er wird angehalten, und es wird nachgefragt. Die Hemmschwellen sind gering. Man kennt sich ja.

Frank Völker bemerkt die Zufriedenheit der Villingendorfer. Alle loben die hervorragende Infrastruktur. Nur ein Zahnarzt fehle. Es gehe ihm wie den meisten Bürgern, sagt Völker. Villingendorf sei eine lebens- und liebenswerte Gemeinde.

Die Gespräche, die sich entwickeln, sind intensiv. Es wird diskutiert, sich ausgetauscht, Zukunftsideen werden geschmiedet. Fast jeder der Bürger springt auf den Leitfaden von Völker auf: Villingendorf müsse am Ball bleiben, müsse sich jung-dynamisch entwickeln, Zukunftsperspektiven bauen, modern werden. Völker zückt seinen Flyer. Ist begeistert vom Widerhall. Genau das habe er sich zum Ziel gesetzt. "Unsere Gemeinde fit für die Zukunft machen", steht da geschrieben. "Stetiger Breitband- und Glasfaserausbau – Schnelles Internet für alle Haushalte in Villingendorf", oder: "Villingendorf als Wirtschaftsstandort attraktiv gestalten. Modernisierung Website der Gemeinde – Digitales Rathaus – Gewinnung von neuen Unternehmen". Ein Unternehmer – ihn trifft Völker nur am Vorbeigehen – erzählt, dass sein Traditionsunternehmen Villingendorf fast hätte verlassen müssen. Die Räumlichkeiten reichten nicht aus, und ein Standort konnte ihm viele Jahre nicht angeboten werden, weil die Fläche fehlte. Völker schüttelt den Kopf, verspricht, um weitere Gewerbefläche in Villingendorf zu kämpfen.