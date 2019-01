Villingendorf Gute Wünsche, Vorhaben und Versprechen

Marcus Türk übernehme, so Wachter, ein wohlbestelltes Haus. Er rät ihm, nicht alles zur Chefsache zu machen. "Sie haben gute Mitarbeiter." Er empfiehlt Türk, mit Offenheit, Transparenz und Sachlichkeit vorzugehen. "Das ist der beste Weg in unserer Gemeinde." Mit großem persönlichen Einsatz, Kraft, Kreativität, Entscheidungsfreude und dem nötigen Quentchen Glück lasse sich Villingendorf nicht nur verwalten, sondern auch gestalten.

Kämmerers Geschenk

Kämmerer Michael Hardtmann spricht ebenfalls wohlgesetzte Worte in Zeiten der Digitalisierung, des demographischen Wandels und der steigenden Ansprüche – und des Großprojekts Halle, einer für Villingendorfer Maßstäbe gewaltigen Maßnahme.

Das "motivierte, zuverlässige und eingespielte" Team der Verwaltung sei "sehr, sehr gespannt auf Sie". Hardtmann gratuliert Türk im Namen aller Mitarbeiter der Gemeinde zum "grandiosen" Wahlsieg. Der neue Bürgermeister bekommt als Geschenk einen Füller, den er "mit Bedacht und Würde, immer zum Dienste am Menschen" einsetzen solle.

Mehr ins Seelische zielen die Worte der Geistlichkeit. Obwohl Pfarrerin Esther Kuhn-Luz zwar keine Fee sei, somit keine drei Wünsche erfülle könne, hat sie für Türk drei Impulse mitgebracht. Sie gibt zu bedenken, dass alles seine Zeit habe, sie empfiehlt ihm, Geduld zu haben gegen das Ungelöste, und sie sagt, dass die Krone der Schöpfung nicht der Mensch, sondern Ruhe, Pause sei (mit Blick auf den siebten Tag der Schöpfung).

Alleinstellungsmerkmale

Pfarrer Hermann Barth garniert gar seine Wünsche (nötige Gelassenheit und Geduld) mit der derzeit nicht zu wiederlegenden Feststellung, dass mit Marcus Türk nun die vier hohen Herren seiner Seelsorgeeinheit, die die Gemeinden Dunningen, Bösingen und Villingendorf umfasst, also die drei weltlichen und der eine geistliche, alle – "noch" – alleinstehend seien.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel wünscht dem jungen Bürgermeister, der dank seiner Ausbildung und Berufserfahrung als stellvertretender Kämmerer und Hauptamtsleiter gute Voraussetzungen mitbringt, Augenmaß und Durchsetzungsvermögen in einer Gemeinde, die "seit 52 Jahren Glück gehabt hat mit ihren Bürgermeistern"; die Angesprochenen, Ehrenbürger Herbert Hermle und Karl-Heinz Bucher, eben erst a. D., sitzen in der ersten Reihe.

Hummels Fürsorge

"Sonne"-Bier aus Herrenzimmern und Speck aus Bösingen bringt Türks Amtskollege Johannes Blepp mit. Zusammen arbeiten beide Gemeinden, die eine "sehr gute Nachbarschaft" pflegen, seit 1975 in einem Gemeindeverwaltungsverband zusammen.

Eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Rathauschef, der sich im Wahlkampf als aktiver Vereinsmensch vorgestellt hat, liegt Clemens Hummel im Namen des Villingendorfer Vereinsrings ebenfalls am Herzen. Damit der Kühlschrank in Türks neuer Wohnung in Villingendorf aufgefüllt werden kann, bekommt der Schultes als Einstiegsgeschenk einen WIV-Gutschein ("Man weiß ja nicht, wer so vorbeikommen mag"). Hummel vergisst aber auch nicht, an Türks Rivalen bei der Bürgermeisterwahl, Frank Völker, zu erinnern. Schließlich gehöre eine Portion Mut dazu, sich aufzustellen.

Dann spricht Marcus Türk die Schlussworte dieser festlichen Gemeinderatssitzung, bevor er sie schließt und den Stehempfang eröffnet. Er bedankt sich für all die Worte und Wünsche. Er sei am Ziel, sagt er, er dürfe Verantwortung "für unser schönes Villingendorf" übernehmen. Er freue sich auf die neue Aufgabe. Ein Bürgermeister könne nur so gut sein wie seine Mannschaft, sagt er, er sei froh über das intakte Team.

Wem die Glocke läutet

Er verspricht, offen für Anregungen zu sein, Positionen in Diskussionen zu beziehen, sich am Gemeinwohl zu orientieren. Und er wünscht sich im Gemeinderat offene, konstruktive und lebhafte Debatten. Damit jene nicht zu lautstark werden, kann er eine neue Glocke, zur Mäßigung mahnend, einsetzen. Zusammen mit Gemeindewappen (für die Wohnung), Kugelschreiber (zum Unterschreiben von Dokumenten) und Blumen (in den Villingendorfer Farben blau und gelb, natürlich) erhält er dieses Utensil von den beiden externen Bürgermeister-Stellvertretern Karl-Heinz Wachter und Berthold Bauer.

Bevor nun belegte Brötchen und Getränke in die Hände der nach Unterhaltung und Nahrung wartenden Bürger kommen, intoniert die Musikkapelle Villingendorf unter der Stabführung von Roland Müller "Viribus unitis". Ein sinnvoll ausgewählter Konzertmarsch. Mit vereinten Kräften soll es schließlich in Villingendorf weitergehen. Optimistisch und schwungvoll.