Villingendorf Gut Spiel will Weile haben

Villingendorf. In vier Wochen soll es in Villingendorf endlich so weit sein. Der Spielplatz in der Talstraße wird eröffnet. Kommende Woche werde der Bauhof noch den Rasen aussäen, so dass der Platz Mitte Juli betreten werden könne, sagte Bürgermei­ster Karl-Heinz Bucher. Nicht nur die Kinder dürfte dies freuen, auch Willy Schaumann, der in jüngster Gemeinderatsitzung nachhakte, und Bucher: "Es wird Zeit, dass die Kinder endlich auf den Spielplatz können."

Der beliebte Spielplatz in der Talstraße war in die Jahre gekommen. Die meisten Geräte mussten ausgetauscht und durch neues modernes Spielgerät ersetzt werden. Sogar ein Landschaftsgärtner war mit im Boot, sagte Bucher über den gelungenen neuen Spielplatz.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres wurde mit der Sanierung begonnen. Inzwischen sind alle Geräte installiert, doch am Zaun hängt nach wie vor ein ungastliches Schild: "Spielplatz gesperrt". So verlockend die Spielgeräte auch sind, betreten möchte man den Spielplatz auch ohne Schild nicht.