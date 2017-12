Villingendorf Geschafft: Bürgerinitiative ist gegründet

Zur Gründungsversammlung in der "Säule 5" kamen insgesamt 40 Bürger, die das Vorhaben einer Tempo-30-Zone auch unterstützen. Der Entschluss eine Initiative zu gründen kam nicht von ungefähr. Zu groß war die Enttäuschung in der Vergangenheit, dass in der Gemeinde nichts unternommen wurde - und dies obwohl seitens verärgerter Anwohner bereits mehrfach ein reger Briefwechsel mit Bürgermeister, Verkehrsbehörde und Regierungspräsidium stattfand.

Für Oliver Avemaria ein Fall von Ignoranz: "Offensichtlich werden von unserer Verkehrsbehörde immer wieder Begründungen und Schlupflöcher gesucht, um in Villingendorf die unhaltbaren Zustände in Sachen Sicherheit, Lärmemission, Abgase und Verkehrsaufkommen mit einer an Ignoranz grenzenden Hinhaltetaktik zu zementieren und die Bürger, in ihrer Not sich selbst zu überlassen", wettert er.

Zwar hat der Verkehr nach dem Ende der Baustelle wieder etwas nachgelassen, doch die Raser, Laster und der Lärm bleiben. Und das belastet die Anwohner der Durchgangsstraße. Der Verkehr - auch ohne Baustelle - erzeugt zum Teil Werte bis zu 90 dB führt Avemaria aus und ergänzt: "Oftmals zittert das ganze Haus wenn ein Lkw vorbeifährt". Da sei an einen erholsamen Schlaf seit Jahren nicht mehr zu denken.