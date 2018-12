Villingendorf Gemeindeforst auf zwei Ebenen ziemlich ausgetrocknet

In der Zwischenrevision wurde zudem festgestellt, dass ein Nachholbedarf in der Jungbestandspflege bestehe. Hierbei wurden insbesondere die Probleme im "Hüllberg" erkannt. In den Waldflächen, die durch die früheren Sturmereignisse stark geschädigt waren, wurden vor Jahren Eschen gepflanzt. Der komplette Eschenbestand ist durch einen Pilz befallen, die einzelnen Bäume sind abgestorben. Diese Bereiche seien neu aufzuforsten, so Kleemann.