Villingendorf Frühschoppen bei den Narren

Fahrkartenvorverkauf für die Narrentreffen in Beffendorf und Bösingen sowie für den Brauchtumsabend in Lackendorf ist in der Zunftstube am Dienstag, 8. Januar, und am Donnerstag, 10. Januar. Als Zeitschiene nennt die Zunft – aufgemerkt! – jeweils 18.30 bis 12.30 Uhr.