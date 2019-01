Villingendorf Freude über Schnee und Torte

Durch die in zehn Jahren im Rahmen des Projekts "Irlandklasse" gewachsenen Verbindungen der Grund- und Werkrealschule gelang es aber, einen adäquaten Ersatz zu finden. Bis zum Schuljahresende wird die irische Englisch-Lehrerin Lynda Cullen Schüler von Klassenstufe zwei bis acht unterrichten.

"Wir sind froh und auch ein bisschen stolz, diese Herausforderung auf diese Weise gelöst zu haben", schildert Schulleiter Rainer Kropp-Kurta. Dankbar sei er auch für die wohlwollende Unterstützung seitens der Schulaufsichtsbehörden in Donaueschingen und Freiburg und das schulische Netzwerk in Villingendorf, das unter anderem eine möblierte Wohnung und ein herzliches Willkommen organisiert habe.

Lynda Cullen stammt aus Wexford im Südosten Irlands, lebt aber seit zwölf Jahren in Cork. Von 2001 bis 2006 lehrte die Sprachlehrerin Englisch in Südkorea. Seit elf Jahre lehrt sie mittlerweile am "Cork English College". Die Irin ist aber auch eine Folksängerin (Singer-Songwriterin) und freut sich darauf, den Schülern über das Medium Musik Englisch näherzubringen.