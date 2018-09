Villingendorf Fleißige Klasse strengt sich mächtig an

35 Schüler der Klassenstufe sechs haben zusammen mit ihren Lehrkräften Simon Schoch und Claudia Seifried den Startschuss für eine ertragreiche Ernte gegeben. Durch das jährlich wiederkehrende Apfelprojekt werden Unterrichtsinhalte und außerschulische Aktivitäten mitein­ander vernetzt.

Die Erfahrungen, die die Schüler hierbei sammeln, dienen als wichtiger Beitrag zur Berufsorientierung. Dank vieler Spender, die sich gemeldet hatten, durften zahlreiche Apfelbäume abgeerntet werden. Es wurde gesammelt, kontrolliert, aber auch geschwitzt. Die Schüler arbeiteten Hand in Hand und erfuhren so, was es bedeutet, sich für seinen Lohn anzustrengen.

Das Resultat konnte sich sehen lassen. Insgesamt wurden mehr als 1500 Liter naturtrüber Apfelsaft gewonnen. Dieser wird nun, zusammen mit weiteren Köstlichkeiten aus Äpfeln, bei Aktionen von den Eltern und den Kindern verkauft.