Villingendorf Familiendrama: Ermittlungen stehen vor Abschluss

Wie die Staatsanwaltschaft in Rottweil auf unsere Anfrage mitteilt, rechnet man in den nächsten Wochen mit dem Ermittlungsergebnis der Kriminalpolizei. "Wir gehen davon aus, dass es um die Jahreswende herum zur Anklageerhebung kommt", so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Grundke. Ziel sei dann, den Prozess vor der Schwurgerichtskammer beim Landgericht innerhalb von sechs Monaten ab Tatbegehung zu beginnen. Das bedeutet, dass der beschuldigte Kroate Drazen D. spätestens Mitte März 2018 auf der Anklagebank sitzen müsste.

Am Abend des 14. September soll der 40-Jährige in der Wohnung seiner Ex-Frau den gemeinsamen sechsjährigen Sohn, den neuen Partner der Frau sowie deren Cousine mit einer Langwaffe erschossen haben. Es war die private Einschulungsfeier des kleinen Jungen.

Der 40-Jährige war nach tagelanger Flucht in Neufra gefasst worden. Zeugen hatten die entscheidenden Hinweise gegeben. Der Mann hatte die Waffe noch bei sich. "Ich bin der, den ihr sucht" waren seine Worte bei der Festnahme. Seither allerdings schweigt der Beschuldigte zum Tatgeschehen. Daran habe sich nichts geändert, so Staatsanwalt Grundke. Die Kriminalpolizei erklärt auf Anfrage, man sei bemüht, die Akten "zeitnah" an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln.