Villingendorf Faktor Wirtschaftskompetenz

Warum sollten Sie die Villingendorfer am 28. Oktober wählen?

Weil ich als Einwohner die Bedürfnisse, die Ideen, Wünsche, aber auch Sorgen und Nöte von innen heraus kenne. Mir liegt unsere Gemeinde und deren Zukunft am Herzen, da ich hier wohnen, leben und alt werden möchte. Hierfür möchte ich für mich und alle Einwohnerinnen und Einwohner als erster Dienstleister Sorge tragen.

Wo sehen Sie Handlungsbedarf in der Gemeinde?

Die Modernisierung des alten Schulgebäudes – Den Breitband- und Glasfaserausbau für ganz Villingendorf, um so die Gemeinde fit für die Zukunft machen – Sicherung des Wirtschaftsstandortes – Sicherung des Versorgungsangebotes für Kinder, Familien, aber auch ältere Menschen.

Wenn Sie heute drei Dinge in Villingendorf ändern könnten, welche wären das?

1. Für finanzielle Unabhängigkeit sorgen, um so handlungsfähig für notwendige Investitionen zu sein. 2. Vereine, Gastronomie und Kultur wieder in die Blüte zu versetzen, wie dies einst einmal war. 3. Die vielen positive Dinge unserer Gemeinde beibehalten, stärken und nicht alle über den "Haufen" werfen.

Was wollen Sie zuerst anpacken nach der Wahl zum Bürgermeister?

Ich möchte mich in unserer Verwaltung orientieren und alle Mitarbeiter der Gemeinde "abholen". Der "Teamgedanke" und gemeinsame Handlungsweisen sind für den Erfolg unabdingbar. Des Weiteren möchte ich die bereits geplanten und anstehenden Projekte zügig angehen und final umsetzen.

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie den Wirtschaftsstandort Villingendorf sichern?

Die Gemeinde in der äußeren Wahrnehmung und Darstellung modernisieren. Ich möchte die Gewerbeflächen sinnhaft erweitern, um bestehenden Firmen die Möglichkeit zur Erweiterung zu bieten, aber auch um neue Unternehmen in der Gemeinde ansiedeln zu können.

Sind Sie ein entschluss- und entscheidungsfreudiger Mensch?

Auf jeden Fall. Ich möchte unsere Gemeinde nicht nur verwalten, sondern sie gestalten. Ich möchte mit zukunftsweisenden Entscheidungen die Weichen dafür stellen, dass wir auch morgen noch diese lebenswerte Gemeinde für unsere Kinder und Kindeskinder zur Verfügung stellen.

Wo sehen Sie Ihre Stärken?

Meine Stärke ist, Menschen zu begeistern und sie dort abzuholen, wo sie stehen und mitzunehmen. Ein Team zu formen, wo alle Beteiligten ihren Platz und ihre Heimat finden, um sich selbst und die jeweiligen Stärken bestmöglich für das Gemeinwohl einsetzen zu können.

Was würden Sie gerne an sich ändern?

Nicht wirklich viel. Ich bin ein Mensch mit dem Herz am richtigen Fleck, und das soll auch so bleiben. Ich vertraue hier auf Freunde und Familie, welche mir auch in Zukunft die notwendige "Erdung" geben, um so den Blick und die Sicht auf das Wesentliche zu schärfen.

Was schätzen Sie an Ihrem "Mitbewerber"?

Sein freundlicher und zuvorkommender Umgang mit den Villingendorfer Bürgerinnen und Bürgern.

Sollten Sie nicht Bürgermeister in Villingendorf werden, was dann? Wie sieht Ihre berufliche Zukunft aus?

Sollte mein Herzenswunsch nicht in Erfüllung gehen, werde ich mich wieder zu 100 Prozent meiner derzeitigen Tätigkeit bei Honda widmen.

Die Fragen stellten Andreas Pfannes und Anja Schmidt