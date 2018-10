Villingendorf Faktor Verwaltungskompetenz

Was waren die wichtigsten Motive, sich als Bürgermeister von Villingendorf zu bewerben?

Villingendorf hat eine hervorragende Infrastruktur und die richtige Größe, um das Bürgermeisteramt bürgernah ausüben zu können. Hier hatte ich von Anfang an das Gefühl, willkommen zu sein. Die freundliche, offene Art der Menschen hat mich in meiner Entscheidung bestätigt, dass ich mich in der richtigen Gemeinde beworben habe.

Warum sind Sie für das Amt des Bürgermeisters besonders geeignet?