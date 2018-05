Villingendorf "Er hat es wirklich getan"

Kreis Rottweil. "Der Fisch ist im Netz. Morgen soll gegessen werden", "solange er bumm nicht hat, geht er nicht" und "Onkel zieht es durch mit seiner Ex und wird dann für immer weg sein" – es sind Whats­app-Nachrichten einer Verwandten, die vor Gericht verlesen werden. Sie soll den Angeklagten auf seiner Reise nach Kroatien begleitet haben. Dort besorgte sich Drazen D. mutmaßlich die Tatwaffe. Mehrere Male beruft sich die 26-Jährige auf ihr Aussageverweigerungsrecht, will keine Angaben machen, erst recht nicht zur Tat. "Das ist so schon grausig genug", sagt sie.

Überhaupt befinde sie sich in einem Dilemma, macht die 26-Jährige klar. Auf der einen Seite sei da der "liebe Onkel", den man von klein auf kenne, auf der anderen Seite der Mörder seines eigenen Kindes. "Die Tat war schlecht, aber über ihn kann ich nichts Schlechtes sagen", macht sie klar. Die junge Frau beschreibt Drazen D. als großzügig, hilfsbereit und liebevoll. "Er hat seinen Sohn über alles geliebt. Und er hat immer zu mir gestanden", zeichnet die Verwandte ein ganz anderes Bild als das bisherige. Zwar sei er launenhaft gewesen, doch das liege in der Familie. "Als ich erfahren habe, was er gemacht hat, habe ich die ganze Zeit geweint. Ich konnte es nicht fassen", sagt sie aus. "Bei uns sind solche Drohungen normal, aber meistens kommt es zu nichts", erklärt die 26-Jährige.

Bei der Fahrt nach Kroatien habe sie sich lediglich einen Hund kaufen wollen, so ihre Aussage. Die Frage nach Drazen D.s Ziel der Reise beantwortet sie nicht, sagt aber aus, sie habe die Tatwaffe weder im Original noch im gekürzten Zustand je gesehen.