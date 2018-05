Villingendorf "Eine der Patronen war für mich bestimmt"

Kreis Rottweil. "Ich bestimme, wann du deinen Sohn siehst", hörte Drazen D. die Stimme des neuen Partners seiner Ex-Freundin im Kopf, bevor er den Mann erschoss. Von da an habe er wie ein Roboter gehandelt, wie in Trance, schildert der 41-Jährige vor Gericht. "Mit dem ersten Schuss wurde ich ein anderer."

Die Situation, in der er dreimal auf den kleinen Sohn schießt, ist ihm nur noch bruchstückhaft in Erinnerung. Wenn die Sprache auf ihn kommt, kämpft der Angeklagte mit den Tränen. "Ich war nicht ich", sagt er mit gepresster Stimme.. "Ich glaube, ich befinde mich immer noch in dem Zustand, in dem ich nicht begreifen kann, wie so eine Katastrophe passiert ist", erklärt er.

Bevor er zur Schilderung des Tatabends kommt, berichtet Drazen D. von seiner Kindheit und Jugend im Jugoslawienkrieg in den 90er-Jahren. Der damals Minderjährige habe Freunde sterben sehen und Bilder im Kopf, von denen er heute noch träume. Dort sowie in seiner späteren Zeit bei der kroatischen Armee habe er den Umgang mit Waffen sowie Überlebenstaktiken gelernt.