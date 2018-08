Villingendorf Ein Querdenker und Vereinsmensch

Das neue kommunale Finanzmanagement (Doppik), in das sich die Gemeinde seit langem einarbeitet und das ab Januar in Villingendorf eingeführt wird, sei für die Verwaltung eine neue Herausforderung. Die Bezeichnung Doppik, auch doppelte Buchführung in Konten genannt, sei für jeden Kaufmann ein Begriff und gehöre zu den betriebswirtschaftlichen Grundlagen. "Ich möchte meine Erfahrungen in diesem Gebiet einbringen, um diese Hürde gemeinsam mit der Verwaltung zu meistern", so Völker.

Villingendorf wählte er vor zwölf Jahren zu seiner Heimat. Die Willkommenskultur in Villingendorf nennt er "herausragend". Jedem Zugezogenen werde die Möglichkeit geboten, "ein Teil von ihnen sein zu dürfen". "Hier bin ich glücklich und fühle mich als Villingendorfer durch und durch".

Der Abschied von Bürgermeister Karl-Heinz Bucher kam auch für ihn völlig überraschend. Er lobte dessen Werk und die gute Entwicklung Villingendorfs unter Buchers Führung. Als Präsident des SVV habe er eng und außerordentlich konstruktiv mit Bucher und dem Rathausteam zusammengearbeitet. Dessen Arbeit fortzuführen, sie mit neuen Impulsen und Ideen zu füllen, sich intensiv mit dem Gemeindefortschritt auseinanderzusetzen und ihn lebhaft zu gestalten, habe ihn zur Bewerbung motiviert.

Einige Projekte schon im Fokus

Die aktuellen Themen wie der zeitnahe Start des Neubaus der Mehrzweckhalle, die Sanierung des Schulgebäudes, die Erweiterung der Seniorenwohnanlage, die Stärkung der heimischen Wirtschaft wie auch eine mögliche Neugewinnung von Unternehmen stehen für ihn im Fokus der nächsten Jahre. Als ehemaliger Vereinsvorsitzender würden ihm ganz besonders die örtlichen Vereine wie auch das Thema Vereinsring am Herzen liegen. Vereine nennt er das "Herzstück und die Seele" einer jeden Gemeinde, und schließt mit den Worten, dass er die Zukunft mit traditionellen Werten gemeinsam mit allen Bürgern gestalten möchte.